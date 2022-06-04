Прайс о продолжении карьеры: «Начну подготовку к новому сезону, ожидая, что буду играть»

Вратарь сказал, что рассчитывает продолжить карьеру.

В этом сезоне 34-летний голкипер сыграл только 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он долго восстанавливался после операции на колене, при этом реабилитация все еще не завершена.

Сегодня стало известно о том, что он стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» – приза за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

«Я буду готовиться к выходу на новый уровень. Я начну подготовку к новому сезону, ожидая, что буду играть.

Но не думаю, что до конца лета у меня будет полное представление о том, как все будет выглядеть. К тому времени я предприму все необходимые шаги, чтобы вернуться на лед», – сказал канадец.

Он также сообщил, что использует инъекции богатой тромбоцитами плазмы в качестве одного из способов восстановления. Вратарь ждет полного эффекта от процедуры, прежде чем начать подготовку.

У него остается еще 4 сезона действия контракта со средней зарплатой 10,5 миллиона долларов.

Прайс о продолжении карьеры: «Колено продолжает опухать. Многое под вопросом. Не верю, что в течение сезона все будет стабильно»