Прайс о выигрыше «Мастертон Трофи»: «Хочу поблагодарить Хару, Хэйса и всех других номинантов за стойкость и преданность делу»

высказался о решении вручить ему приз за верность хоккею.

Вратарь «Монреаля» занял первое место в голосовании журналистов за обладателя «Билл Мастертон Трофи». Вторым стал форвард «Филадельфии» Кевин Хэйс, третьим – защитник .

«В жизни есть препятствия, которые всегда будут бросать вам вызов. Способность преодолевать их, смотреть на вещи в перспективе и продолжать двигаться вперед – это то, чему мы все должны учить наших детей и близких.

Я хочу поблагодарить Большого Z (прозвище Хары – прим. Sports.ru), Кевина и всех других номинантов от каждой команды за стойкость и преданность делу в жизни и в хоккее. Я благодарен «Монреалю», тренерскому штабу и моим партнерам.

Это в самом деле большая честь для меня. Я очень благодарен за эту награду. В прошлом ее получали многие игроки, которых я безмерно уважаю. Очень благодарен за то, что стал частью этой истории», – сказал Прайс.

34-летний Прайс сыграл всего 5 матчей в нынешнем сезоне. Он пропустил большую его часть из-за длительного восстановления от травмы колена.

В прошлом году вратарь стал участником программы помощи хоккеистам . Это было связано с употреблением психоактивных веществ и необходимостью лечения.