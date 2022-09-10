Петр Хохряков: «Сложно сказать, почему «Трактору» не совсем удается старт сезона. Пока ковыряемся. Думаю, будем прибавлять»

подвел итоги матча с «Салаватом» (2:3) в Уфе.

Нападающий ранее играл за уфимский клуб.

«Приятно вернуться сюда, правда, немножко в другом статусе. Играть против было интересно, болельщики здорово поддерживали команду. Я думаю, Уфа не поменялась по сравнению с прошлым сезоном – они играют в тот же хоккей.

У нас было очень много удалений. Был шанс забить в большинстве, но мы его не использовали. После второй шайбы пропустили буквально в следующей смене – это немного перевернуло ход игры.

Сложно сказать, почему нам не совсем удается старт сезона. Пока ковыряемся, но, я думаю, будем прибавлять, разбирать моменты. Чемпионат длинный, много игр – все через день. Погрустили пять минут, забыли, двигаемся дальше», – сказал нападающий .