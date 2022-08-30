Платежка «Трактора» – 657 млн рублей. Зарплата Пулккинена – 65 млн в год, Хохрякова – 40 млн, Блажиевского – 35 млн («СЭ»)

Размер платежной ведомости составляет 657 млн рублей.

В эту сумму включаются только базовые оклады игроков – без учета бонусов.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб вписывается в потолок зарплат, который составляет 900 млн рублей.

Самый высокооплачиваемый игрок «Трактора» – нападающий Антон Бурдасов (80 млн рублей). Меньше всех (среди игроков, чьи контракты учитываются под потолком) получают защитник Петр Ясинский и форвард Максим Шабанов (по 3 млн рублей).

Вратари: (25 млн), Кирилл Устименко (8);

Защитники: Альберт Яруллин (65), Артем Блажиевский (35) Евгений Кулик (30), Роман Манухов (25), Игорь Исаев (12), Илья Карпухин (10), Сергей Телегин (8), Петр Ясинский (3);

Нападающие: (80), (75), Теему Пулккинен (65), (50), Петр Хохряков (40), Алексей Бывальцев (35), Алексей Потапов (25), Андрей Стась (22), Кирилл Капустин (18), Никита Тертышный (18), Егор Фатеев (5), Максим Шабанов (3).

Контракты защитника Александра Кирпичникова, а также форвардов Михаила Горюнов-Рольгизера и Артема Шварева не учитываются под потолком.