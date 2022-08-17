Тертышный о сборах «Трактора»: «Нагрузки сейчас немного поменьше. Тренируюсь в тройке с Бурдасовым и Хохряковым»

рассказал о подготовке к Кубку губернатора Челябинской области.

«Вышли сегодня после двух выходных дней, немного разбежались. Провели очередной тест, чтобы посмотреть, в каком мы физическом состоянии.

Все сейчас то же, что и в прошлом цикле – две тренировки в день. Нагрузки сейчас немного поменьше, но они есть. У нас еще неделя таких сборов и потом домашний турнир.

Тренируюсь в тройке с и Петей Хохряковым. Такое же сочетание, что и в Магнитогорске. Последнюю игру на Мемориале Ромазана Антон пропускал – ему нужен был отдых, поэтому вышел в другом сочетании.

Главное сейчас посмотреть, как мы себя чувствуем в играх. Приятно, конечно, было выиграть турнир в Магнитогорске. С положительными эмоциями вернулись домой. Отдохнули, сейчас еще наберемся сил и эмоций. Думаю, к турниру будет все супер», – сказал нападающий .