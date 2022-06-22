Петр Хохряков: «Европейский менталитет отличается от российского. У русских – проиграли, значит, жизнь закончилась. Европейцы спокойнее к этому относятся»

считает, что европейский менталитет отличается от российского.

Нападающий поделился впечатлениями от работы с тренером Томи Лямся в «Салавате Юлаеве».

– В апреле покинул тренер . Какие у вас остались впечатления от работы с ним?

– Только положительные впечатления. Лямся – хороший тренер и хороший человек. Как я понимаю, дальше он будет работать с молодежной сборной Финляндии, поэтому пожелаю ему только успехов и удачи.

– Чем он отличался от российских специалистов в плане работы, общения?

– Другой менталитет, другой взгляд на хоккей. Ставил команде финскую систему – там свои раскаты, закаты, тактика.

И европейский менталитет отличается от российского. Если команда проиграла, то ничего страшного, это уже история, готовимся к следующему матчу. А у русских как – проиграли, значит, жизнь закончилась. Европейцы спокойнее к этому относятся. Хотя мне всегда с тренерами везло, с российскими жесткими специалистами я не работал.

– Многие говорят, что Томи Лямся поступил как настоящий мужчина, потому что не бросил команду в плей-офф.

– Он поступил очень круто, что не бросил команду и остался до конца. Лямся обратился к игрокам и сказал, что останется, несмотря на ситуацию в России и Финляндии, что не уедет, пока не выполнит свою работу, – сказал нападающий, перешедший в в мае.