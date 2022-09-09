Скворцов о Радулове: «Могу представить его кем угодно, но только не смешным ветеранчиком. Он завяжет с хоккеем, когда перестанет гореть изнутри»

поделился мнением об .

– Александр Радулов и в 36 будет в звездой? Или, как выражается эксперт Кожевников, превратится в смешного ветеранчика?

– Я могу представить Радулова кем угодно, но только не смешным ветеранчиком. Который уже мало что может и на лед выходит, как на церемонию награждения. Вот таким Радулов не будет никогда. В день, когда перестанет гореть изнутри, он просто завяжет с хоккеем.

Пару дней назад я комментировал с Леонидом Вайсфельдом матч ЦСКА – «Ак Барс». В конце второго периода Александр забил, и Леонид Владленович произнес в эфире: «До заброшенной шайбы Радулов был незаметен». Я воскликнул: «Незаметный Радулов?! Какой-то оксюморон!»

Да, у него что-то не получалось, шайба не шла в ворота. Но было видно – Радулов горел! Жил игрой, ни на секунду не выключался. Что-то бурчал себе под нос, с кем-то ругался, хлопал калиткой...

Я не знаю, сколько шайб он забросит в нынешнем сезоне – 20, 30 или 50. Уверен в одном – наблюдать за Радуловым на льду будет интересно при любом раскладе. Это главное! – сказал комментатор.