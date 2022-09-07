Вайсфельд о Радулове: «Возвращение из НХЛ не оправдывает, что он не в самых оптимальных кондициях. Все от него ждут феерии»

считает, что еще не набрал оптимальных кондиций.

– Какое впечатление на вас произвел Радулов в первых матчах после возвращения в КХЛ?

– Неоднозначное. Во встрече с «Динамо» Александр себя вообще никак не проявил. С ЦСКА, до того как Радулов забросил шайбу, он тоже только ездил, нервничал и хлопал дверцей, возвращаясь на скамейку.

А вот когда забросил, сразу успокоился. Видно, что это мастер. Но мне кажется, что своих оптимальных кондиций Радулов еще не набрал.

– Справедливо утверждение, что опытные возрастные игроки, вернувшись в Россию из НХЛ, набирают форму только к середине осени?

– С ребятами, которые приезжают к нам из-за океана, такое случается. Потому что, играя там, они позже набирают форму.

Но Радулов – опытный игрок, он много сезонов провел в КХЛ и прекрасно знал, куда ехал, где ему играть и как готовиться. Поэтому возвращение из НХЛ не оправдывает того, что он пока не в самых оптимальных кондициях.

Хотя нельзя сказать, что Александр сыграл в этих матчах плохо. Вот ЦСКА он важный гол забил. Пусть момент был не самый сложный, Кагарлицкий очень хороший пас ему отдал.

Но тем не менее Радулов шайбу забросил. Просто все от него ждут феерии в каждом матче, но этого пока нет. Возможно, надо просто подождать, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .