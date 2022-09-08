Билялов о Шипачеве: «У него бешеные подкидки, с броском тоже все в полном порядке. У такого мастера разве может быть по-другому?»

поделился мнением об Александре Радулове, Вячеславе Войнове и Вадиме Шипачеве.

– Вас трудно удивить звездным составом, потому что вы часто бываете в сборной России, но что думаете о нынешнем «Ак Барсе»? На тренировках вам теперь бросают Радулов, Шипачев или Войнов.

– Когда собирается такой звездный состав, есть своеобразная аура. А что касается тренировок, то теперь их уровень повышается, становится сложнее тренироваться. Это огромный плюс, потому что твой уровень, как вратаря, тоже начинает расти.

– Говорят, что у Радулова бросок не очень хороший, а у Войнова – самый сильный...

– Почему? У Радулова очень хороший бросок и технически очень сильно оснащен. Тяжело играть против него, когда он выходит один в ноль.

У Войнова очень сильный и точный кистевой бросок. У нас есть бросковые упражнения, и я заметил, насколько точно он бросает с кистей. Очень много забивает мне. , кстати, тоже хорошо бросает с кистей.

– А Шипачев как вам?

– У него бешеные подкидки, а с броском у него тоже все в полном порядке. У такого мастера разве может быть по-другому? – сказал вратарь .