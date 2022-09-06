Ирек Гимаев про «Ак Барс»: «Все еще в глазах ускорение Радулова в игре с ЦСКА, сумасшедшее ускорение. Он доказывал себе и всем, что это тот самый Радулов»

Ирек Гимаев отметил игру Александра Радулова в составе «Ак Барса».
В матче с ЦСКА нападающий забил первый гол после возвращения в КХЛ.
«У «Ак Барса» сильнейший состав в лиге? Наверное, да, можно так сказать. Я думаю, что это было условие Знарка. Действительно, команда в первой встрече проиграла. Но во второй настрой был сумасшедшим.
Это было видно и по Радулову, который хотел проявить себя. Я думаю, что этот сезон у него получится.
Знаем его: как у него глаза горят, какой он страстный до игры, как он не умеет проигрывать, как он любит доказывать. Я думаю, этот настрой передался всей команде.
У меня все еще в глазах Радулов, который вчера так ускорился, когда гол забивали. Сумасшедшее ускорение. Он улетел с таким желанием.
Он доказывал себе и всем, что это тот самый Радулов», – сказал трехкратный чемпион мира.
Первый гол Радулова после НХЛ: потерял место в первой тройке, пропустил силовой, проснулся и забил