Ирек Гимаев про «Ак Барс»: «Все еще в глазах ускорение Радулова в игре с ЦСКА, сумасшедшее ускорение. Он доказывал себе и всем, что это тот самый Радулов»

Ирек Гимаев отметил игру в составе «Ак Барса».

В матче с нападающий забил первый гол после возвращения в .

«У сильнейший состав в лиге? Наверное, да, можно так сказать. Я думаю, что это было условие Знарка. Действительно, команда в первой встрече проиграла. Но во второй настрой был сумасшедшим.

Это было видно и по Радулову, который хотел проявить себя. Я думаю, что этот сезон у него получится.

Знаем его: как у него глаза горят, какой он страстный до игры, как он не умеет проигрывать, как он любит доказывать. Я думаю, этот настрой передался всей команде.

У меня все еще в глазах Радулов, который вчера так ускорился, когда гол забивали. Сумасшедшее ускорение. Он улетел с таким желанием.

Он доказывал себе и всем, что это тот самый Радулов», – сказал трехкратный чемпион мира.

Первый гол Радулова после НХЛ: потерял место в первой тройке, пропустил силовой, проснулся и забил