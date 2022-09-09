Крикунов об игре «Авангарда»: «Сказал Микульчику: возьмите хоккеистов за шиворот и тряханите! Они же дурака валяют»

Владимир Крикунов прокомментировал выступление «Авангарда» в сезоне-2022/23.

Омский клуб проиграл три матча подряд со старта сезона впервые в истории КХЛ.

«Я был на матче «Авангарда» в Минске с местным «Динамо».

Позвонил после матча Олегу Микульчику (старший тренер «Авангарда» – прим. Sports.ru) и сказал: вы возьмите игроков за шиворот и тряханите! Они же дурака валяют. Просто катаются, как получится.

Елки-палки, надо же играть, работать. Да, игр много, но неизвестно, как потом пойдет. Сейчас привыкнут проигрывать, так и пойдет», – сказал заслуженный тренер России.