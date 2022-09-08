Герсонский об «Авангарде»: «Игровая дисциплина не всегда выполняется. Может, не такие жесткие требования, как при Хартли»

Сергей Герсонский объяснил причины неудач на старте сезона-2022/23.

«Причин много, не одна и не две, связанные с заменой главного тренера. Игроки привыкают к новым требованиям – это первое. Второе – может быть, не такие жесткие требования, какие были при Хартли. Игровая дисциплина не всегда выполняется. Особенно это касается количества удалений и розыгрыша большинства.

Раньше много голов забивалось после бросков защитников и активной игры под воротами. Сейчас больше внизу разыгрывается для того, чтобы именно разыграть. Где-то, может быть, тренер не всегда жестко требует то, что необходимо сделать. Но это на мой взгляд.

Другой момент: количество блокированных бросков сократилось. Игроки ушли – те, кто умел правильно и своевременно выбрать момент для блокирования.

Вчера играли со СКА, остались втроем, и вновь прибывший игрок, словак [Кристиан Ярош], побежал под шайбу, ему показали бросок, убрали под себя – и его как и не было. И последовал бросок с такой позиции, откуда поймать очень сложно.

Следующий момент – количество реализованных удалений. Это краеугольный камень [в игре со ]: пропустили в меньшинстве – не забили в большинстве. Острота моментов несколько уменьшилась: проникающие атаки, выходы 1 в 0, выходы из угла – их практически не стало. Это на мой взгляд обывателя.

Да, мы, конечно, говорим, что вратарская линия несколько изменилась в качестве. Есть вратари, которые выручают. Есть вратари, которые необязательно выручают, но просто глупостей не делают.

Этих «пенок» у «Авангарда» получилось много. Причем не всегда виноваты вратари – где-то неверные рикошеты, непонятные отскоки. Но это все равно оказывает психологическое воздействие как на команду, так и на вратаря», – сказал бывший главный тренер «Авангарда».