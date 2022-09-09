Форвард «Торпедо» Венгрыжановский о 2 победах в 3 играх: «У нас пока только хороший старт, не более»

высказался после победы «Торпедо» над (7:3).

Волжане одержали вторую победу в Фонбет Чемпионате КХЛ при одном поражении.

«Настрой был сегодня запредельный, каждый чувствовал, что нужно делать. Отсюда и командный результат.

Не могу выделить одну причину, почему я уже набрал в этом сезоне очков более чем вдвое по сравнению со всей предыдущей карьерой в КХЛ. И я повзрослел, и тренерский штаб мне доверяет – все сложилось в одну копилку. Ларионов перед сезоном сказал мне то же самое что и Уракову – надо бросать.

Кто-то может посчитать нашу команду выскочкой на старте? Пусть считают, а мы будем продолжать играть в свой хоккей. За город, за болельщиков. Сильного успеха пока никакого нет. У нас пока только хороший старт, не более», – сказал форвард .