«Торпедо» забило 5 голов за 2-й период матча с «Автомобилистом». У команды Ларионова минимум 4 шайбы во всех 3 играх сезона

Теги Автомобилист Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Алексей Кручинин Зият Пайгин Деннис Ян Денис Венгрыжановский Василий Атанасов Хоккей

В игре «Торпедо» с «Автомобилистом» в Фонбет Чемпионате КХЛ за 2-й период заброшено 6 шайб.

После первого периода команда из Екатеринбурга вела со счетом 1:0, однако затем пропустила пять голов с 22-й по 40-ю минуты. В составе нижегородцев отличились Денис Венгрыжановский,  Алексей Кручинин, Василий Атанасов, Деннис Ян и Зият Пайгин.

У «Автомобилиста» во втором периоде шайбу забросил Анатолий Голышев.

«Торпедо» под руководством Игоря Ларионова во всех трех матчах сезона сумело забить как минимум четыре гола. Ранее команда уступила «Металлургу» (4:5) и разгромила «Амур» (6:1).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные