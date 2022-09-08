«Торпедо» забило 5 голов за 2-й период матча с «Автомобилистом». У команды Ларионова минимум 4 шайбы во всех 3 играх сезона

В игре с «Автомобилистом» в Фонбет Чемпионате КХЛ за 2-й период заброшено 6 шайб.

После первого периода команда из Екатеринбурга вела со счетом 1:0, однако затем пропустила пять голов с 22-й по 40-ю минуты. В составе нижегородцев отличились Денис Венгрыжановский, , Василий Атанасов, Деннис Ян и .

У во втором периоде шайбу забросил Анатолий Голышев.

«Торпедо» под руководством во всех трех матчах сезона сумело забить как минимум четыре гола. Ранее команда уступила «Металлургу» (4:5) и разгромила «Амур» (6:1).