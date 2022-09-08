Ларионов о 7:3 с «Автомобилистом»: «Эйфории от побед нет, «Торпедо» в начале пути. В концовке играли в 2 звена – нельзя добивать соперника, нужно проявлять уважение»

Главный тренер подвел итоги матча с «Автомобилистом» (7:3).

– Сегодня было много моментов, когда игра висела на волоске. Приятно, что наши хоккеисты играют весело и задорно. Соперник был серьезный, опытная команда с сильным вратарем. У нас не было другого пути, кроме как играть быстро и агрессивно.

Также на первом плане перед игрой была задача сыграть дисциплинированно.

В целом игра сегодня была фантастическая, в которую приятно играть и, наверное, которую еще приятнее смотреть.

– Как оцените эмоции после шестой заброшенной шайбы со стороны соперника?

– Это закон хоккея. У меня такого в карьере было очень много, когда команда, крупно проигрывая, начинает хулиганить. Я понимаю эмоции игроков , это нормальная реакция.

В концовке игры мы практически играли в два звена, оставив на скамейке звено Кручинина и Ларионова-младшего. Нельзя добивать соперника. Нужно проявлять уважение.

Эйфории никакой от побед нет, мы только в начале пути, – заявил Ларионов.

«Торпедо» забило 5 голов за 2-й период матча с «Автомобилистом». У команды Ларионова минимум 4 шайбы во всех 3 играх сезона