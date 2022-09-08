Вайсфельд об удалении Ткачева за фол на Моисееве: «Если арбитр уверен, что травма получена в результате нарушения, он выписывает большой штраф. Вот и все»

прокомментировал удаление Владимира Ткачева в игре против (1:4).

Нападающий получил пятиминутный штраф. Судьи также назначили буллит в ворота «Авангарда».

«Ситуация с наказанием за фол на Даниле Моисееве довольно простая. Если, по мнению судьи, игрок вследствие нарушения получил травму, то сфоливший хоккеист получает пятиминутный штраф.

Можно сколько угодно рассуждать, сам Моисеев въехал в борт или ему помогли, это не имеет значения. Судья может сказать: «Это травма, пять минут». И против этого нет никаких аргументов.

Кто-то считает, что там было неудачное столкновение с бортом, но если арбитр уверен, что травма получена в результате нарушения, то он выписывает большой штраф. Вот и все.

Конечно, одновременное наказание штрафным броском и пятиминутным удалением – это большая редкость. Но бывают такие правила, очень простые, но настолько редко встречающиеся, что даже профессиональные судьи забывают об этом», – сказал экс-арбитр, бывший генеральный менеджер клубов .

Ротенберг о нарушении Ткачева на Моисееве: «Эпизод не по хоккейным понятиям. Надо убирать грязь, недопустимо выбивать ногу, когда человек уже упал»