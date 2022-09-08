Вайсфельд об удалении Ткачева за фол на Моисееве: «Если арбитр уверен, что травма получена в результате нарушения, он выписывает большой штраф. Вот и все»

Леонид Вайсфельд прокомментировал удаление Владимира Ткачева в игре против СКА (1:4).
Нападающий «Авангарда» получил пятиминутный штраф. Судьи также назначили буллит в ворота «Авангарда».
«Ситуация с наказанием Владимира Ткачева за фол на Даниле Моисееве довольно простая. Если, по мнению судьи, игрок вследствие нарушения получил травму, то сфоливший хоккеист получает пятиминутный штраф.
Можно сколько угодно рассуждать, сам Моисеев въехал в борт или ему помогли, это не имеет значения. Судья может сказать: «Это травма, пять минут». И против этого нет никаких аргументов.
Кто-то считает, что там было неудачное столкновение с бортом, но если арбитр уверен, что травма получена в результате нарушения, то он выписывает большой штраф. Вот и все.
Конечно, одновременное наказание штрафным броском и пятиминутным удалением – это большая редкость. Но бывают такие правила, очень простые, но настолько редко встречающиеся, что даже профессиональные судьи забывают об этом», – сказал экс-арбитр, бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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