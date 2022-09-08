Стефан Да Коста: «Не все иностранные тренеры понимают российский менталитет. Они дают слишком много свободы игрокам, нужно быть строже»

Теги Авангард Автомобилист Боб Хартли Крэйг Мактавиш КХЛ Билл Питерс Стефан Да Коста Хоккей

Стефан Да Коста считает, что иностранным тренерам в КХЛ может мешать российский менталитет.

– В России вы работали в основном с русскими тренерами. А канадцы – Мактавиш и Питерс – провалились. Есть понимание почему? 

– Я не думаю, что дело только в тренерах и их национальности. Нельзя недооценивать подбор игроков, который достается тренеру.

Взять, например, Боба Хартли. То, что он канадец, не помешало ему быть успешным в КХЛ. Он доходил до финала с «Авангардом», брал Кубок Гагарина.

Но рассуждая о том, что может мешать иностранным тренерам, то это, конечно, российский менталитет. Не все его понимают. 

– Вы, столько лет выступая в КХЛ, его понимаете? 

– Как правило, иностранные тренеры, те же канадцы, дают слишком много свободы игрокам, тогда как в России хоккеисты с детства привыкли к строгой дисциплине. Возможно, коучам нужно быть строже.

Если сравнивать разные подходы, то могу сказать, что в России все делают сообща. И я не только о хоккее, где принято готовиться к сезону в команде, а в той же Северной Америке – индивидуально. Это затрагивает разные сферы жизни.

На Западе каждый отвечает за себя, а в вашей стране многое значит коллективный разум, – сказал нападающий «Автомобилиста».

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