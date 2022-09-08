Стефан Да Коста: «Не все иностранные тренеры понимают российский менталитет. Они дают слишком много свободы игрокам, нужно быть строже»

считает, что иностранным тренерам в может мешать российский менталитет.

– В России вы работали в основном с русскими тренерами. А канадцы – Мактавиш и Питерс – провалились. Есть понимание почему?

– Я не думаю, что дело только в тренерах и их национальности. Нельзя недооценивать подбор игроков, который достается тренеру.

Взять, например, . То, что он канадец, не помешало ему быть успешным в КХЛ. Он доходил до финала с , брал Кубок Гагарина.

Но рассуждая о том, что может мешать иностранным тренерам, то это, конечно, российский менталитет. Не все его понимают.

– Вы, столько лет выступая в КХЛ, его понимаете?

– Как правило, иностранные тренеры, те же канадцы, дают слишком много свободы игрокам, тогда как в России хоккеисты с детства привыкли к строгой дисциплине. Возможно, коучам нужно быть строже.

Если сравнивать разные подходы, то могу сказать, что в России все делают сообща. И я не только о хоккее, где принято готовиться к сезону в команде, а в той же Северной Америке – индивидуально. Это затрагивает разные сферы жизни.

На Западе каждый отвечает за себя, а в вашей стране многое значит коллективный разум, – сказал нападающий .