Герсонский об «Авангарде»: «Не так просто пригласить качественных игроков в Омск»

Сергей Герсонский поделился мыслями об игре «Авангарда» в сезоне-2022/23.

Омский клуб проиграл три матча подряд со старта сезона впервые в истории КХЛ.

«Я думаю, с эмоциями там все в порядке. Просто стараются сдерживать свои эмоции – особенно тренеры. Это тоже важно. Эмоции могут захлестнуть и не дать принять правильное решение, если говорить о тренерском составе.

Если говорить об игроках, то, может быть, на сегодняшний день коллектив еще не получился. А именно этим коллективом выигрывали отдельные матчи, турниры, которые были на предсезонке.

Но на предсезонке все команды находятся под нагрузками различной степени, и ставить во главу угла победу на этих турнирах не совсем правильно. Может быть, здесь у игроков команды произошла какая-то переоценка ценностей – почувствовали, что могут, не напрягаясь выиграть матч.

Когда комплектовали состав, тоже, наверное, все понимали, что не так просто пригласить качественных игроков в Омск – в общем-то, далековато. И, наверное, в чем была совершена ошибка – защитников очень мало. Очень мало для такой команды – просто катастрофическое число защитников.

По объему катания они не все смогут продержаться в таком плотном графике. Должно быть добавление защитников, но я так понимаю, что на высоком уровне их очень мало. Остается ждать, когда будут подготовлены игроки, которые находятся в ВХЛ. Может быть, через месяц, через два, к концу сезона, но все равно там должны быть игроки», – сказал бывший главный тренер «Авангарда».