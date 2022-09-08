Джек Яблонски о своей ориентации: «Долгое время не хотелось, чтобы это было правдой, потому что это не норма в мире, в котором я живу»

Джек Яблонски рассказал, о чем думал, перед тем как совершил каминг-аут.

Вчера парализованный экс-хоккеист объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«О чем я думал? Я через многое прошел, преодолел это, а теперь борюсь с собой.

Я думаю, в некотором смысле это было похоже на еще один костыль. Долгое время не хотелось, чтобы это было правдой, потому что это не норма в мире, в котором я живу.

Люк Прокоп? Знает он об этом или нет, но Прокоп был для меня очень важен. Я открылся и поговорил с ним. Я задал ему кучу вопросов и поинтересовался, как у него все сложилось, а он только и делал, что хвалил всех, особенно то, как к нему относились в «Предаторс», что заставило меня чувствовать себя намного лучше.

Как я сообщил об этом близким? Я просто начал кричать. Было трудно сказать об этом. Я никогда не забуду выражение лица моего отца. Просто шок. Мы с ним очень близки, и, несмотря на то, что он был вовлечен в мою жизнь, особенно в спорт, он этого не предвидел. Никто не ожидал этого. Они [с мамой] были потрясены. Совершенно безмолвны. Но после того, как это прошло, они оба сказали мне, что это ничего не меняет, и они по-прежнему поддерживают меня», – сказал Яблонски.

В 2011 году, когда Яблонски было 16 лет, он играл за школьную хоккейную команду. Во время матча он получил травму и был парализован после силового приема в спину.

В 2020 году Яблонски получил работу в . Он является специалистом по цифровому медиаконтенту.

Парализованный экс-хоккеист Джек Яблонски совершил каминг-аут

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