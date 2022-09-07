Парализованный экс-хоккеист Джек Яблонски совершил каминг-аут.

«Моим друзьям, сторонникам и всем, кто знаком с моей историей.

За последние 10 с лишним лет мне было трудно приспособиться к моей «новой нормальности» и жить с параличом как публично, так и в частном порядке. К счастью, я получил такую ​​огромную поддержку, и вы все сыграли ​​существенную роль в моем путешествии.

Еще до травмы я начал внутреннюю борьбу со своим истинным «я». Я прошел путь от замешательства к неверию, отрицанию, подавлению, к принятию и счастью. Этот процесс был чрезвычайно тяжелым и одиноким. Я горжусь тем, кто я есть, и готов рассказать, что я гей», – написал Яблонски.

В 2011 году, когда Яблонски было 16 лет, он играл за школьную хоккейную команду. Во время матча он получил травму и был парализован после силового приема в спину.

В 2020 году Яблонски получил работу в . Он является специалистом по цифровому медиаконтенту.

Взрослая борьба за жизнь юного Джека Яблонски