«Лос-Анджелес» о каминг-ауте Джека Яблонски: «Впечатлены проявленным им мужеством. Это вдохновляет всех в нашей организации»

«Лос-Анджелес» отреагировал на каминг-аут парализованного экс-хоккеиста Джека Яблонски.

В 2011 году, когда Яблонски было 16 лет, он играл за школьную хоккейную команду. Во время матча он получил травму и был парализован после силового приема в спину.

В 2020 году Яблонски получил работу в «Кингс». Он является специалистом по цифровому медиаконтенту.

«Мы гордимся Джеком и впечатлены проявленным им мужеством. Это вдохновляет всех в нашей организации.

Инклюзивность, равенство и разнообразие приветствуются у нас на работе и в нашем сообществе. Заявление Джека приветствуется нашим клубом, и мы безоговорочно поддерживаем его», – говорится в сообщении клуба НХЛ.

Парализованный экс-хоккеист Джек Яблонски совершил каминг-аут