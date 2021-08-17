Люк Прокоп, совершивший каминг-аут: «Ребята в «Нэшвилле» говорили, что гордятся мной. Буду делать все для попадания в состав»

Защитник системы «Нэшвилла» Люк Прокоп, который в июле объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказал о том, как хоккеисты в «Предаторс» приняли его в тренировочном лагере новичков команды.

«Я буду выходить на площадку и делать все, что требуется от хоккеиста, чтобы попасть в состав .

Мне пришло много сообщений со словами поддержки от игроков, выступающих в НХЛ, а также в моей лиге – WHL. Ребята замечательно встретили меня. Они подходили ко мне, говорили об этом, сказали, что гордятся мной.

Я совсем не хотел, чтобы все затянулось, и поэтому очень рад, что заключил контракт и могу двигаться дальше. Для меня это честь.

Следующим шагом станет либо попадание в состав «Нэшвилла», либо мне придется провести еще один хороший сезон в молодежном хоккее, а затем пройти через «Милуоки». Таковы перспективы.

Следующий год я отыграю в молодежке, постараюсь хорошо зарекомендовать себя, а здесь на сборах покажу тренерам, на что способен», – сказал 19-летний Прокоп.

Хоккеист выбран клубом на драфте-2020 под 73-м общим номером.