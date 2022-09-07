Слафковски о том, что «Монреаль» может отправить его в АХЛ: «Стараюсь делать все, чтобы играть в НХЛ»

Юрай Слафковски высказался о том, что «Монреаль» может отправить его в АХЛ.

«Есть ли уже план на сезон? Лагерь стартует на следующей неделе, и от этого будет зависеть план. Речь о том, насколько я буду готов. Надеюсь, я готов, так что посмотрим.

Меня могут отправить в АХЛ? Я стараюсь делать все, чтобы я мог играть в НХЛ, но, конечно, я буду делать все, что «Монреаль» говорит, все, что будет лучше для меня, по мнению клуба», – сказал нападающий «Монреаля».

«Канадиенс» выбрали хоккеиста на драфте НХЛ-2022 под общим первым номером. В июле Слафковски подписал контракт с «Монреалем».