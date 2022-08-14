18-летний Слафковски стал самым молодым обладателем приза лучшему игроку года в Словакии

18-летний признан игроком года в Словакии.

Нападающий получил сразу несколько призов на церемонии в Братиславе.

Первый номер драфта НХЛ-2022 ( ) установил рекорд, став самым молодым обладателем приза лучшему игроку года в Словакии.

Кроме того, он был признан лучшим нападающим (приз Йозефа Голонки) и лучшим молодым игроком (приз Павола Демитры).

В минувшем сезоне Слафковски стал лучшим снайпером на Олимпиаде-2022 в Пекине с 7 шайбами в 7 матчах и был признан самым ценным игроком турнира. Вместе со сборной Словакии он выиграл бронзовую медаль.

В составе ТПС Юрай стал вице-чемпионом Финляндии. В 31 матче регулярного чемпионата набрал 10 (5+5) очков, в 18 играх плей-офф – еще 7 (2+5) баллов.

Кроме того, на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии стал лучшим бомбардиром сборной Словакии с 9 (3+6) очками в 8 матчах.