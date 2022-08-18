Ротенберг о сборной России U25: «Не имеем права сдаваться в условиях санкций. Турниры молодых звезд популярны, у МЧМ очень высокие рейтинги»

назвал причины создания сборной России до 25 лет.

Команда молодых звезд в августе сыграла пять матчей на предсезонном турнире , одержав две победы – над «Авангардом» (4:3) и «Сочи» (6:1).

«Во-первых, мы не имеем права сдаваться в условиях санкций.

Хоккейная Россия очень любит соревнования с участием наших сборных – и мы вместе с нашим ключевым партнером, компанией «Норильский никель», делаем все, чтобы у болельщиков была возможность смотреть матчи и соревнования с участием национальных команд.

Мы всеми силами стремимся поддерживать интерес страны к выступлениям сборных. И тут хороши любые идеи, любые эксперименты.

Во-вторых, турниры с участием молодых звезд очень популярны в России. Каждый год у молодежного чемпионата мира очень высокие рейтинги. Но и другие турниры публика тоже воспринимает на «ура».

С точки зрения популяризации все очевидно. Хороши любые форматы привлечения зрителей. А хоккей в исполнении молодых одаренных парней – всегда отличное зрелище, эмоции, драйв.

Если говорить про развитие молодых игроков, то это большой, ответственный и сложный процесс. И нам видится, что работа сборной молодых звезд сможет сделать этот процесс более эффективным. Одаренные талантливые парни любят играть за национальную команду.

Часто происходит так, что они, вдохновленные вызовом в сборную, начинают играть на очень высоком уровне. Получается симбиоз, ситуация, когда в выигрыше все. Болельщикам – зрелище, игрокам – новый скачок в карьере, у команды есть результат.

Словак Слафковски никогда бы не стал первым номером драфта, если бы не сумел блестяще использовать свои шансы на Олимпиаде в Пекине», – заявил первый вице-президент Федерации хоккея России.

Сборная молодых талантов – просто набор игроков из СКА. Настоящая Россия U25 выглядит иначе