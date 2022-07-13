Первый номер драфта НХЛ-2022 Слафковски подписал контракт с «Монреалем»

Первый номер драфта НХЛ-2022 подписал контракт с .

Соглашение новичка 18-летнего форварда и канадского клуба рассчитано на три года.

«Канадиенс» выбрали хоккеиста на драфте НХЛ-2022 под общим первым номером. Слафковски установил новый рекорд Словакии, став самым высоко выбранным представителем страны.

В минувшем сезоне форвард стал лучшим снайпером на Олимпиаде-2022 в Пекине с 7 шайбами в 7 матчах и был признан самым ценным игроком турнира. Вместе со сборной Словакии он выиграл бронзовую медаль.

В составе ТПС Юрай стал вице-чемпионом Финляндии. В 31 матче регулярного чемпионата набрал 10 (5+5) очков, в 18 играх плей-офф – еще 7 (2+5) баллов.

Кроме того, на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии стал лучшим бомбардиром сборной Словакии с 9 (3+6) очками в 8 матчах.