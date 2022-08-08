Защитник «Авангарда» Гуляев о Слафковски: «В финале Глинки особо не замечал его. Удивило, что он набрал столько очков на Олимпиаде»

Защитник системы Михаил Гуляев удивился успехам .

– На Глинке вы сталкивались со словаком Юраем Слафковски. Видели в нем будущего MVP Олимпиады?

– В финале я его особо не замечал. Ну да, большой игрок, может бросить. Но чтобы так выделяться? Такого я не увидел.

– Удивились, что он так далеко пошел?

– Может быть, по своему году он не так выделяется, а когда со взрослыми – все по-другому? Не знаю, в чем причина. То, что Слафковски набрал столько очков, меня удивило.

– Не было мыслей «ну тогда и я мог бы сыграть на Олимпиаде»?

– Нет-нет, – ответил Гуляев, смеясь.