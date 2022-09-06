Платежка «Северстали» – 273 млн рублей. Клубу не хватает 42 млн до пола зарплат («СЭ»)

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Платежка «Северстали» – 273 млн рублей, клубу не хватает 42 млн до пола зарплат.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 

Пол зарплат в КХЛ составляет 315 миллионов рублей (размер потолка – 900 млн). Команды, которые его не достигают, должны выплачивать штраф.

При этом в прошлом сезоне санкции к командам, не достигшим пола зарплат, не применялись. 

Самый дорогой игрок «Северстали» – вратарь Владислав Подъяпольский (32 млн рублей). Отмечается, что он не входит даже в 100 самых дорогих хоккеистов лиги. 

Зарплаты приведены без учета бонусов. 

Вратари: Владислав Подъяпольский (32 млн), Дмитрий Шугаев (7);

Защитники: Робин Пресс (28), Николай Тимашов (14), Макар Хабаров (12), Никита Хлыстов (10), Николай Демидов (7), Никита Макеев, Михаил Тихонов (оба – по 5), Андрей Чуркин (4), Семен Луговяк (3).

Контракты Павла Денисова и Антона Марышева под потолком не учитываются. 

Нападающие: Даниил Вовченко (30), Александр Петунин (22), Игорь Гераськин (16), Адам Лишка, Егор Морозов, Кирилл Пилипенко (все – по 15), Давид Думбадзе (10), Иван Емец (6), Александр Жабреев (5), Георгий Бусаров, Максим Колмыков, Дмитрий Моисеев (по 4).

Контракты Никиты Гуслистова, Ильи Иванцова и Александра Суворова под потолком не учитываются. 

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