Платежка «Северстали» – 273 млн рублей. Клубу не хватает 42 млн до пола зарплат («СЭ»)

Платежка «Северстали» – 273 млн рублей, клубу не хватает 42 млн до пола зарплат.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Пол зарплат в КХЛ составляет 315 миллионов рублей (размер потолка – 900 млн). Команды, которые его не достигают, должны выплачивать штраф.
При этом в прошлом сезоне санкции к командам, не достигшим пола зарплат, не применялись.
Самый дорогой игрок «Северстали» – вратарь Владислав Подъяпольский (32 млн рублей). Отмечается, что он не входит даже в 100 самых дорогих хоккеистов лиги.
Зарплаты приведены без учета бонусов.
Вратари: Владислав Подъяпольский (32 млн), Дмитрий Шугаев (7);
Защитники: Робин Пресс (28), Николай Тимашов (14), Макар Хабаров (12), Никита Хлыстов (10), Николай Демидов (7), Никита Макеев, Михаил Тихонов (оба – по 5), Андрей Чуркин (4), Семен Луговяк (3).
Контракты Павла Денисова и Антона Марышева под потолком не учитываются.
Нападающие: Даниил Вовченко (30), Александр Петунин (22), Игорь Гераськин (16), Адам Лишка, Егор Морозов, Кирилл Пилипенко (все – по 15), Давид Думбадзе (10), Иван Емец (6), Александр Жабреев (5), Георгий Бусаров, Максим Колмыков, Дмитрий Моисеев (по 4).
Контракты Никиты Гуслистова, Ильи Иванцова и Александра Суворова под потолком не учитываются.
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