Платежка «Северстали» – 273 млн рублей. Клубу не хватает 42 млн до пола зарплат («СЭ»)

Платежка «Северстали» – 273 млн рублей, клубу не хватает 42 млн до пола зарплат.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Пол зарплат в составляет 315 миллионов рублей (размер потолка – 900 млн). Команды, которые его не достигают, должны выплачивать штраф.

При этом в прошлом сезоне санкции к командам, не достигшим пола зарплат, не применялись.

Самый дорогой игрок – вратарь (32 млн рублей). Отмечается, что он не входит даже в 100 самых дорогих хоккеистов лиги.

Зарплаты приведены без учета бонусов.

Вратари: Владислав Подъяпольский (32 млн), Дмитрий Шугаев (7);

Защитники: Робин Пресс (28), Николай Тимашов (14), Макар Хабаров (12), (10), (7), Никита Макеев, Михаил Тихонов (оба – по 5), Андрей Чуркин (4), Семен Луговяк (3).

Контракты Павла Денисова и Антона Марышева под потолком не учитываются.

Нападающие: (30), (22), (16), , Егор Морозов, (все – по 15), Давид Думбадзе (10), Иван Емец (6), Александр Жабреев (5), Георгий Бусаров, Максим Колмыков, Дмитрий Моисеев (по 4).

Контракты Никиты Гуслистова, Ильи Иванцова и Александра Суворова под потолком не учитываются.

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