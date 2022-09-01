Алексей Морозов: «Раньше бюджеты богатых клубов в 7-8 раз превышали бедных, теперь – только в 3. Считаем это хорошим показателем»

Президент КХЛ считает, что потолок зарплат способствует повышению конкуренции.

– В прошедшее межсезонье богатые клубы, не имея возможности тратить на легионеров столько же, сколько раньше, отдавали эти деньги россиянам. Итог – рост зарплат, концентрация сильных хоккеистов в нескольких командах. Нынешнее расслоение клубов на бедных и богатых – самое очевидное после введения потолка зарплат.

– Цифры говорят о другом. Если раньше бюджеты богатых клубов превышали бюджеты бедных в семь-восемь раз, то теперь – только в три. Мы считаем это хорошим показателем и намерены продолжать усиливать уровень соперничества в лиге.

– За игроков высокого уровня могут поспорить только несколько клубов. А потолок зарплат в 900 млн рублей позволяет собрать в одной команде массу звезд. Например, «Ак Барс». Или приведите пример, когда аутсайдер или клуб средней руки подписал контракт с действительно сильным игроком.

– Дело в том, что звездные игроки обычно выбирают клубы, которые решают высокие задачи. Плюс оценивается инфраструктура, условия жизни для семьи, фигура тренера, селекция, другие нюансы.

Например, в 2013 году после ухода из я сказал агенту, что буду играть только в Москве, хотя звали в Омск, был интерес со стороны Уфы. Но моему сыну предстояло идти в первый класс. И таких историй много. Не так давно генеральный менеджер рассказывал, что некоторые хоккеисты отказываются ехать в Омск, хотя там играет один из ведущих клубов КХЛ.

Теперь про «Ак Барс». Клуб отказался от легионеров. У него появилось больше пространства для подписания звездных российских игроков. Поэтому им удалось собрать такой состав. Я считаю, что потолок зарплат продолжает давать эффект, он способствует повышению конкуренции.

– Я про то, что потолок можно было бы сократить. Тогда эффект был бы больший.

– Мы живем по ранее утвержденным правилам. Руководители клубов работают в условиях потолка в 900 млн не первый год, у них есть определенные стратегии, у некоторых игроков долгосрочные контракты. Взять и изменить сейчас потолок зарплат не представляется возможным, – сказал Алексей Морозов.