Штюцле возглавил рейтинг форвардов до 25 лет по версии сайта НХЛ, Джек Хьюз – 2-й, Бедард – 6-й, Селебрини – 7-й, Мичков – 10-й

Матвей Мичков вошел в топ-10 лучших форвардов НХЛ до 25 лет по версии сайта лиги.

Возглавил рейтинг из 10 перспективных хоккеистов, не достигших 25-летнего возраста и уже дебютировавших в НХЛ, Тим Штюцле из «Оттавы». Вторым стал форвард «Нью-Джерси » Джек Хьюз, замкнул тройку Мэттью Болди из «Миннесоты». Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков занял 10-е место. Полный список выглядит следующим образом : 1. Тим Штюцле («Оттава »). 2. Джек Хьюз («Нью-Джерси»). 3. Мэттью Болди («Миннесота »). 4. Уайтт Джонстон («Даллас»). 5. Коул Кофилд («Монреаль»). 6. Коннор Бедард («Чикаго»). 7. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»). 8. Мэттью Найз («Торонто»). 9. Сет Джарвис («Каролина»). 10. Матвей Мичков («Филадельфия»).