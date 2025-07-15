Штюцле возглавил рейтинг форвардов до 25 лет по версии сайта НХЛ, Джек Хьюз – 2-й, Бедард – 6-й, Селебрини – 7-й, Мичков – 10-й
Матвей Мичков вошел в топ-10 лучших форвардов НХЛ до 25 лет по версии сайта лиги.
Возглавил рейтинг из 10 перспективных хоккеистов, не достигших 25-летнего возраста и уже дебютировавших в НХЛ, Тим Штюцле из «Оттавы». Вторым стал форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, замкнул тройку Мэттью Болди из «Миннесоты».
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков занял 10-е место.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Тим Штюцле («Оттава»).
2. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).
3. Мэттью Болди («Миннесота»).
4. Уайтт Джонстон («Даллас»).
5. Коул Кофилд («Монреаль»).
6. Коннор Бедард («Чикаго»).
7. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»).
8. Мэттью Найз («Торонто»).
9. Сет Джарвис («Каролина»).
10. Матвей Мичков («Филадельфия»).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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