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Штюцле возглавил рейтинг форвардов до 25 лет по версии сайта НХЛ, Джек Хьюз – 2-й, Бедард – 6-й, Селебрини – 7-й, Мичков – 10-й

Матвей Мичков вошел в топ-10 лучших форвардов НХЛ до 25 лет по версии сайта лиги.

Возглавил рейтинг из 10 перспективных хоккеистов, не достигших 25-летнего возраста и уже дебютировавших в НХЛ, Тим Штюцле из «Оттавы». Вторым стал форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, замкнул тройку Мэттью Болди из «Миннесоты». 

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков занял 10-е место. 

Полный список выглядит следующим образом

1. Тим ШтюцлеОттава»).

2. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

3. Мэттью Болди («Миннесота»).

4. Уайтт Джонстон («Даллас»).

5. Коул Кофилд («Монреаль»).

6. Коннор Бедард («Чикаго»).

7. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»).

8. Мэттью Найз («Торонто»).

9. Сет Джарвис («Каролина»).

10. Матвей Мичков («Филадельфия»). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoМатвей Мичков
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoОттава
logoКоннор Бедард
logoНью-Джерси
logoМэттью Найз
logoТим Штюцле
logoЧикаго
logoМэттью Болди
logoСет Джарвис
logoМиннесота
logoУайтт Джонстон
logoДжек Хьюз
logoТоронто
logoКоул Кофилд
logoДаллас
logoКаролина
logoМонреаль
logoСан-Хосе
logoМакклин Селебрини
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