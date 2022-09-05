Жена Разина – болельщику «Северстали» на вопрос про усиление: «Такие, сука, все умные! Задачи повышаются с каждым сезоном, а бюджет – нет»

Жена Андрея Разина резко подискутировала с болельщиками .

Череповецкая команда на старте сезона обыграла «Трактор» (4:2) и уступила «Автомобилисту» (3:4).

«Лучше ответьте, пожалуйста, когда будет пополнение в лице центра-легионера? Стоило Петунину провалиться, на одном Гуслистове далеко не уедем. Что и показали эти игры. Бусаров – не игрок уровня КХЛ», – написал пользователь.

«Такие, сука, все умные! Ну прям слов нет! Ответьте им, будьте добры... Пополнение? О чем вы вообще? У нас только задачи повышаются с каждым сезоном, а бюджет – нет. Все хотят «и рыбку съесть, и на каруселе покататься!». Молодцы!» – ответила Татьяна Разина.

«А зачем, собственно, тут жена тренера вмешивается? Суками называя тех, кто вроде бы задает нормальные вопросы», – ответил пользователь.

«Ой, какие все нежные! Как самим писать хрень полную, так нормально. А как ответ получили – заныли: а зачем вообще жена вмешивается. Тьфу, #####! Какая на хрен разница, кто именно ответ тебе пишет? Ты же умный такой, все знаешь… И про Гуслистова, и про Бусарова, а и про остальных. Так что ж заныл-то сразу? Фу, лошара!» – написала в своем телеграм-канале жена главного тренера «Северстали» Андрея Разина, выложив скрин из комментариев.

Андрей Разин: «Посмотрите, сколько стоит хороший центральный. Я свою почку продавать не хочу!»