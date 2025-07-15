Защитник «Оттавы» Зуб: «В Америке скучаю по домашней еде, мама любит побаловать»
Артем Зуб заявил, что скучает по домашней еде во время сезона в НХЛ.
– Бывает ли у вас тоска по родине по ходу сезона НХЛ?
– В сезоне нет времени думать об этом, игры идут через день, и я поглощен своей рутиной. Но когда возвращаюсь домой, то от этого приятные эмоции.
– В Хабаровске уже были?
– Да, первым делом после сезона всегда туда лечу. Уже два месяца там пробыл и поеду назад.
– По чему скучаете больше всего?
– Скучаю по родным, близким и по родному городу.
– А по русской кухне?
– Скучаю по домашней еде. Мама любит побаловать, – сказал защитник «Оттавы».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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