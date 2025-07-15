«Спартак» заплатит Кину 50 млн рублей за 2 года. У защитника 2+9 в 38 играх АХЛ в прошлом сезоне («СЭ»)

Джоуи Кин заработает 50 млн рублей за 2 сезона по контракту со «Спартаком».

Во вторник московский клуб сообщил о подписании договора с 26-летним защитником на два года.

По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Кина составит 25 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне американец выступал за «Сан-Хосе Барракуда » и набрал 11 (2+9) очков при полезности минус 10 в 38 матчах регулярного чемпионата АХЛ . В плей-офф он сыграл две игры.

Джоуи Кин уже играл за «Спартак » с 2022 по 2024 год.

На данный момент защитник провел 102 матча в регулярных чемпионатах КХЛ , отметившись 35 (10+25) баллами.