«Спартак» заплатит Кину 50 млн рублей за 2 года. У защитника 2+9 в 38 играх АХЛ в прошлом сезоне («СЭ»)
Джоуи Кин заработает 50 млн рублей за 2 сезона по контракту со «Спартаком».
Во вторник московский клуб сообщил о подписании договора с 26-летним защитником на два года.
По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Кина составит 25 миллионов рублей в год.
В прошлом сезоне американец выступал за «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 11 (2+9) очков при полезности минус 10 в 38 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф он сыграл две игры.
Джоуи Кин уже играл за «Спартак» с 2022 по 2024 год.
На данный момент защитник провел 102 матча в регулярных чемпионатах КХЛ, отметившись 35 (10+25) баллами.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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