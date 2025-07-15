Рыбин о «Куньлуне» на «СКА-Арене»: «Анекдот. Построить лучшую арену в мире и отдать полукитайскому клубу. Кто в Петербурге будет за него болеть?»

Максим Рыбин высказался против переезда «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что китайский клуб будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене». С 2020 года он выступал в Мытищах.

«Для меня это вообще анекдот какой-то, причем плохой, нонсенс, я не знаю вообще, как прилично это сказать, чтобы можно было публиковать. Построить лучшую арену в мире, чтобы на ней не играть, отдать ее полукитайскому клубу и накрывать занавесками, потому что никто не придет на них смотреть. Вы серьезно?

Я был на этой арене, и я был на матчах «Куньлуня» в Мытищах. Ходят 500-1000 человек. Вы представляете себе тысячу человек в 23-тысячнике? Там такой масштаб, что эту группу фанатов даже никто не увидит. Кто будет болеть за китайскую команду в Санкт-Петербурге? Зачем?

Поймите, я не против «Куньлуня », я просто за здравый смысл. И, по-хорошему, им пора уже возвращаться к себе домой. А тут и Подмосковье у нас осталось совсем без хоккея, и арену им такую отдали… Не понимаю. Смотрю на все это с улыбкой», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.