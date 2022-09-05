Зарплата Подъяпольского в «Северстали» – 32 млн рублей, Вовченко – 30 млн, Пресса – 28 млн, Лишки – 15 млн (Артур Хайруллин)

Теги Северсталь КХЛ Андрей Разин Даниил Вовченко Владислав Подъяпольский Адам Лишка Спорт-Экспресс деньги Робин Пресс Хоккей

Стали известны зарплаты четырех игроков «Северстали».

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале ответил на публикацию главного тренера команды Андрея Разина.

«Зарплаты хоккеистов «Автомобилиста» выставил не я, а издание «Спорт-Экспресс». Там есть зарплаты еще нескольких клубов. Можете спокойно их там посмотреть. Жду, когда же выставят зарплаты игроков «Северстали», чтобы вы увидели и поняли разницу», – написал Разин.

«Все для вас, Андрей Владимирович.

Подъяпольский – 32, Вовченко – 30, Пресс – 28, Лишка – 15», – ответил Хайруллин.

Андрей Разин: «Посмотрите, сколько стоит хороший центральный. Я свою почку продавать не хочу!»

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