Зарплата Подъяпольского в «Северстали» – 32 млн рублей, Вовченко – 30 млн, Пресса – 28 млн, Лишки – 15 млн (Артур Хайруллин)

Стали известны зарплаты четырех игроков .

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале ответил на публикацию главного тренера команды Андрея Разина.

«Зарплаты хоккеистов «Автомобилиста» выставил не я, а издание «Спорт-Экспресс». Там есть зарплаты еще нескольких клубов. Можете спокойно их там посмотреть. Жду, когда же выставят зарплаты игроков «Северстали», чтобы вы увидели и поняли разницу», – написал Разин.

«Все для вас, Андрей Владимирович.

Подъяпольский – 32, Вовченко – 30, – 28, Лишка – 15», – ответил Хайруллин.

Андрей Разин: «Посмотрите, сколько стоит хороший центральный. Я свою почку продавать не хочу!»