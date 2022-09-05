Зарплата Подъяпольского в «Северстали» – 32 млн рублей, Вовченко – 30 млн, Пресса – 28 млн, Лишки – 15 млн (Артур Хайруллин)

Стали известны зарплаты четырех игроков «Северстали».
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале ответил на публикацию главного тренера команды Андрея Разина.
«Зарплаты хоккеистов «Автомобилиста» выставил не я, а издание «Спорт-Экспресс». Там есть зарплаты еще нескольких клубов. Можете спокойно их там посмотреть. Жду, когда же выставят зарплаты игроков «Северстали», чтобы вы увидели и поняли разницу», – написал Разин.
«Все для вас, Андрей Владимирович.
Подъяпольский – 32, Вовченко – 30, Пресс – 28, Лишка – 15», – ответил Хайруллин.
Андрей Разин: «Посмотрите, сколько стоит хороший центральный. Я свою почку продавать не хочу!»