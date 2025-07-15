Проспект «Торонто» Коуэн: «У меня есть навыки и бойцовский дух для НХЛ. Мне нравится играть под давлением, когда цена ошибки высока. Это моя стихия»

Истон Коуэн заявил, что готов к игре в НХЛ за «Торонто».

Напомним, в прошедшем сезоне «Лондон » выиграл Мемориальный кубок. Самым ценным игроком турнира стал проспект «Торонто » Коуэн.

20-летний нападающий стал автором победной шайбы в финальном матче и лучшим бомбардиром всего розыгрыша, набрав 7 (3+4) очков в 5 играх.

«Похоже, я уже знаю, где буду жить в этом сезоне. Но независимо от того, окажешься ты в НХЛ или в АХЛ, нужно просто иметь правильный настрой: становиться лучше с каждым днем.

Я просто сосредоточен на себе. У меня есть шанс получить работу, и теперь все зависит от меня. Надо выйти на лед, показать, на что я способен, и сыграть в свой хоккей.

Я точно стал лучше как игрок. Год назад в это же время я был совсем другим. В этом сезоне я научился лучше контролировать шайбу.

Я знаю, что обладаю нужными навыками и бойцовским духом для игры в НХЛ. Главное – грамотно распоряжаться шайбой и понимать, когда стоит рискнуть, а когда – нет.

Я чувствовал уверенность в себе. Как и в прошлом году, когда матчи становились важнее, я играл сильнее. Мне нравится играть под давлением, когда много зрителей и высока цена ошибки. Это моя стихия», – сказал Истон Коуэн.