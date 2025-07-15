Симашев о чемпионстве «Локомотива»: «Самая большая победа в моей жизни, прикоснулся к истории в молодом возрасте, круто. Для Ярославля это очень важно после трагедии»

Дмитрий Симашев назвал победу «Локомотива» в плей-офф самым счастливым днем.

Защитник ранее перешел в «Юту» из «Локомотива », с которым выиграл Кубок Гагарина 2025 года.

– «Локомотив» выиграл наконец-то долгожданный чемпионский титул. Что для вас значит этот кубок?

– Думаю, это вообще самая большая победа в моей жизни. Эмоции, которые запомнил на всю жизнь. Самый счастливый день в моей жизни.

И для города это очень важно, потому что после той трагедии мы были обязаны выиграть Кубок Гагарина. И очень круто, что я в таком молодом возрасте прикоснулся к такой истории, – сказал защитник «Юты» Дмитрий Симашев .