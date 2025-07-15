Симашев о чемпионстве «Локомотива»: «Самая большая победа в моей жизни, прикоснулся к истории в молодом возрасте, круто. Для Ярославля это очень важно после трагедии»
Дмитрий Симашев назвал победу «Локомотива» в плей-офф самым счастливым днем.
Защитник ранее перешел в «Юту» из «Локомотива», с которым выиграл Кубок Гагарина 2025 года.
– «Локомотив» выиграл наконец-то долгожданный чемпионский титул. Что для вас значит этот кубок?
– Думаю, это вообще самая большая победа в моей жизни. Эмоции, которые запомнил на всю жизнь. Самый счастливый день в моей жизни.
И для города это очень важно, потому что после той трагедии мы были обязаны выиграть Кубок Гагарина. И очень круто, что я в таком молодом возрасте прикоснулся к такой истории, – сказал защитник «Юты» Дмитрий Симашев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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