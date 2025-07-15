Рыбин о «Тракторе»: «Шабанов, Ткачев, Фукале ушли, Кэмпфер завершил карьеру – потери значительные. Посмотрим, как их заменят»

Максим Рыбин оценил перспективы «Трактора» в новом сезоне КХЛ.

– Для вас Челябинск уже выбыл из пула претендентов на чемпионство?

– Надо посмотреть, какой будет итоговый состав, пока рано по ним анализировать. Команда неплохая, иногда в прошлом сезоне я, правда, не понимал, за счет чего она играет, но на деле все четко у них, грамотно, Шабанов проснулся – начали играть.

Посмотрим, как они будут без Максима, это ключевая потеря, важнейший игрок. Важно понять, какую роль возьмет на себя Кравцов, теперь он лидер коллектива. Володя Ткачев ушел в «Сибирь », защитник Стивен Кэмпфер завершил карьеру, Фукале перешел в Минск .

Так что потери значительные. Пять-шесть человек, которые и делали в том году результат, ушли, посмотрим, как их заменит тот же Григоренко, кого еще найдут на рынке, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин.