Генменеджер Канады об Олимпиаде: «Короткий турнир. Ради Кубка Стэнли нужно пройти изнуряющий путь в несколько месяцев или лет – это нечто особенное»

Даг Армстронг сравнил значимость победы на Олимпиаде и в Кубке Стэнли.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. Хоккеисты из НХЛ выступят на олимпийском турнире впервые с 2014 года.

– Что касается эмоций, для вас победа на турнире с участием всех сильнейших сравнима с выигрышем Кубка Стэнли?

– Когда ты идешь к чему-то вместе с командой шесть-восемь месяцев, а то и три, четыре, пять лет подряд… Построить что-то, чтобы выиграть Кубок Стэнли – это совсем другое. Это совершенно особенный путь.

Турнир «лучшие против лучших» – это короткое событие, и не поймите неправильно: там тоже хочется показать максимум и победить.

Но тот изнуряющий путь, через который проходят парни в НХЛ ради Кубка Стэнли – для меня он ощущается совершенно по-иному, – сказал генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг.