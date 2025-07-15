«Трактор» подписал контракт с Дюбе из фарма «Вашингтона» на год. У форварда 40 очков в 58 играх АХЛ в прошлом сезоне (Metaratings)

Форвард системы «Вашингтона» Пьеррик Дюбе перешел в «Трактор».

Об этом сообщает Metaratings. Соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Дюбе выступал за «Херши » в АХЛ и набрал 40 (19+21) очков в 58 играх. Также он играл за сборную Франции в матчах квалификации на Олимпиаду и на чемпионате мира.

В сезоне-2023/24 Дюбе провел 3 игры за «Вашингтон », не отметившись результативными действиями.