Быков о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Не отразится на имидже лиги. Это выставочный, пропагандистский матч для привлечения внимания к хоккею»
Вячеслав Быков высказался о том, что сборную КХЛ разгромили в «Матче года».
13 июля команда звезд НХЛ обыграла команду звезд КХЛ в благотворительном матче в Москве (15:3).
«Не думаю, что это поражение как-то отразится на имидже КХЛ.
Это выставочный, пропагандистский матч, который нацелен на привлечение внимания к хоккею наших ребят – звезд национального и международного уровня», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Odds.ru
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