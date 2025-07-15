Быков о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Не отразится на имидже лиги. Это выставочный, пропагандистский матч для привлечения внимания к хоккею»

Вячеслав Быков высказался о том, что сборную КХЛ разгромили в «Матче года».

13 июля команда звезд НХЛ обыграла команду звезд КХЛ в благотворительном матче в Москве (15:3).

«Не думаю, что это поражение как-то отразится на имидже КХЛ.

Это выставочный, пропагандистский матч, который нацелен на привлечение внимания к хоккею наших ребят – звезд национального и международного уровня», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.