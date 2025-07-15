Мельничук о Ларионове: «Против его «Торпедо» я играл хорошо, как сложится против СКА – посмотрим»
Алексей Мельничук высказался о назначении Игоря Ларионова тренером СКА.
– Ларионов возглавил СКА, с ним вы работали вместе в «Торпедо». Какие перспективы видите у петербургской команды?
– Я не скажу, что работал вместе с Ларионовым. Я был в «Торпедо» три месяца и не сыграл ни одной игры. То есть я не могу сказать, что с ним работал. Посмотрим.
Я против них играл в этом году, у меня очень хорошо сложились игры против «Торпедо», поэтому посмотрим, как сложится против СКА. Не знаю, не могу ничего сказать, – сказал голкипер «Локомотива» Алексей Мельничук.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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