Мельничук о Ларионове: «Против его «Торпедо» я играл хорошо, как сложится против СКА – посмотрим»

Алексей Мельничук высказался о назначении Игоря Ларионова тренером СКА.

– Ларионов возглавил СКА, с ним вы работали вместе в «Торпедо». Какие перспективы видите у петербургской команды?

– Я не скажу, что работал вместе с Ларионовым . Я был в «Торпедо» три месяца и не сыграл ни одной игры. То есть я не могу сказать, что с ним работал. Посмотрим.

Я против них играл в этом году, у меня очень хорошо сложились игры против «Торпедо», поэтому посмотрим, как сложится против СКА. Не знаю, не могу ничего сказать, – сказал голкипер «Локомотива » Алексей Мельничук .