Бахмутов о Гусеве: «Готов приносить пользу «Динамо» еще лет 5, кажется. Он не первый год тянет с заключением контракта»

Игорь Бахмутов считает, что Никита Гусев продолжит выступать за «Динамо».

Московский клуб пока не объявлял о новом соглашении с 33-летним форвардом.

«Конечно, глупо отказываться от игрока, который набирает столько очков. У него уже своя методика подготовки сформировалась, и он не первый год так тянет с заключением контракта. Ничего удивительного не вижу.

Думаю, он останется в «Динамо ». Мне кажется, он готов еще лет 5 пользу бело-голубым приносить. В таком режиме можно играть спокойно», – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.