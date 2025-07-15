Бахмутов о Гусеве: «Готов приносить пользу «Динамо» еще лет 5, кажется. Он не первый год тянет с заключением контракта»
Игорь Бахмутов считает, что Никита Гусев продолжит выступать за «Динамо».
Московский клуб пока не объявлял о новом соглашении с 33-летним форвардом.
«Конечно, глупо отказываться от игрока, который набирает столько очков. У него уже своя методика подготовки сформировалась, и он не первый год так тянет с заключением контракта. Ничего удивительного не вижу.
Думаю, он останется в «Динамо». Мне кажется, он готов еще лет 5 пользу бело-голубым приносить. В таком режиме можно играть спокойно», – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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