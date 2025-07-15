Вайсфельд о СКА: «Говорят, клуб может потерять позиции – какие? Седьмое место на Западе и вылет в 1-м раунде плей-офф? Рано сейчас о чем-то говорить»
Леонид Вайсфельд считает, что пока рано оценивать перспективы СКА в новом сезоне.
– Назвали бы это межсезонье особенным?
– Я ничего такого экстраординарного не вижу. А что могло удивить?
– Потеря «Витязя» или возвращение Хартли в КХЛ.
– В том году Деанджело приехал. Каждый год происходят события неожиданные. Но мы ведь говорим о тенденции, а тут ничего такого не вижу.
– Можно ли сказать, что из-за нынешнего межсезонья следующий чемпионат изменится?
– А какие предпосылки к тому, что бы он изменился?
– Например, СКА может потерять позиции.
– Вот вы говорите, что СКА может потерять позиции, а какие позиции? Седьмое место на Западе и вылет в первом раунде плей-офф?
Тут такое дело. Мне кажется, что вот эта тема преждевременная. Рано сейчас о чем-то говорить, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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