Набоков о «Металлурге»: «У нас одна задача – Кубок Гагарина. В этом году собирается отличная команда, сделаем все для победы»

Илья Набоков заявил, что «Металлург» сделает все для победы в Кубке Гагарина.

В прошлом сезоне магнитогорский клуб вылетел в первом раунде плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, уступив «Авангарду» 2-4 в серии.

«Что было, то прошло. Тот сезон сложился не так, как мы хотели, но ничего страшного. В этом году начинаем с новыми силами, отдохнули физически и ментально, идем дальше. Конечно же, цели будут самые высокие.

У нас одна задача – Кубок Гагарина . Будем потихоньку идти к этому. В этом году у нас собирается отличная команда, поэтому все сделаем для победы», – сказал вратарь магнитогорского клуба.

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