«Сан-Хосе» назначил Торнтона тренером по развитию. Он 2-й игрок в истории «Шаркс», чей номер выведен из обращения

Джо Торнтон назначен тренером по развитию игроков в «Сан-Хосе».

Генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир объявил об изменениях в тренерском штабе клуба.

Джо Торнтон назначен тренером по развитию игроков «Сан-Хосе ». Джо выступал за «Шаркс» с 2005 по 2020 годы. Канадский центрфорвард является рекордсменом команды по числу результативных передач (804) в регулярках, а так же занимает 2-е место по числу очков (1055) и 3-е – по числу игр (1104).

Кроме того, Торнтону принадлежит рекорд клуба по количеству передач (90) в плей-офф при 2-х местах по очкам (115) и сыгранным матчам (144).

В 2016 году он помог «акулам» впервые в их истории выйти в финал Кубка Стэнли. Он стал вторым игроком «Сан-Хосе », чей номер клуб вывел из обращения, после Патрика Марло.

Кроме того, Оуэн Хиксон назначен ассистентом менеджера по экипировке. Чарли Таунсенд – стал директором по хоккейным операциям, Эй Джей Бернстайн –аналитиком по хоккейным операциям, стратегии и данным, Дилан Финан – координатором по хоккейным операциям, скаутингу, Джон Халл – руководителем скаутского отдела, Тим Лерой – ассистентом менеджера по экипировке, Томас Ванек – консультантом по хоккейным операциям.