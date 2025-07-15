«Витязь» расторг договоры с Кареевым, Фигуриным, Ануфриевым и Ежовым
«Витязь» покинули четыре хоккеиста.
«15 июля статус «неограниченный свободный агент» (НСА) получили четыре хоккеиста, имевших контракт с «Витязем» или чьи права были закреплены за клубом.
Статус НСА получили вратарь Андрей Кареев, защитник Александр Фигурин, нападающие Илья Ануфриев и Иван Ежов», – говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.
30-летний Кареев за карьеру в КХЛ отыграл 224 матча. На счету 22-летнего Фигурина 4 игры, у 21-летнего Ануфриева - 21 матч в КХЛ. 25-летний Ежов провел 131 встречу.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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