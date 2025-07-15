«Витязь» расторг договоры с Кареевым, Фигуриным, Ануфриевым и Ежовым

«Витязь» покинули четыре хоккеиста.

«15 июля статус «неограниченный свободный агент» (НСА) получили четыре хоккеиста, имевших контракт с «Витязем » или чьи права были закреплены за клубом.

Статус НСА получили вратарь Андрей Кареев , защитник Александр Фигурин , нападающие Илья Ануфриев и Иван Ежов », – говорится в заявлении пресс-службы КХЛ .

30-летний Кареев за карьеру в КХЛ отыграл 224 матча. На счету 22-летнего Фигурина 4 игры, у 21-летнего Ануфриева - 21 матч в КХЛ. 25-летний Ежов провел 131 встречу.