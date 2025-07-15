Рыбин о Разине: «Судьбоносный год для него, еще один вылет «Металлурга» в 1-м раунде могут не простить. Надо показывать результат»

Максим Рыбин высказался о будущем Андрея Разина в «Металлурге».

В прошлом сезоне магнитогорский клуб вылетел в первом раунде плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, уступив «Авангарду» 2-4 в серии.

– «Магнитка» укрепляется, правда, укрепляется исключительно невысокими игроками с меня ростом. Не знаю, с чем это связано, но это видение тренерского штаба Разина .

Ему надо показывать результат, это судьбоносный год для него, на первый сезон стали чемпионами, все радовались, но дальше – вылет в первом раунде, еще один вылет такой ему могут и не простить.

– При этом Разин будто бы настоял на уходе из клуба многолетнего менеджера Сергея Гомоляко.

– Этого мы, конечно, не знаем, как там все достоверно происходило. Пусть это все в кулуарах остается, генеральный менеджер подбирает состав, но управляет им Разин. И ему важно собирать тех ребят, в которых он уверен.

Есть точечные промахи, ребята, которые не оправдали надежд. Обменяли Зернова, хотели обменять, я слышал, Гераськина, ходили такие разговоры, были вопросы по подписанию Вовченко. Наверное, в тех, кого набрал, он уверен, а у Гомоляко могло быть другое на этот счет мнение, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин.