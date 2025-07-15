Рыбин о Ротенберге в штабе «Динамо»: «Если только главным тренером будет, в его возрасте и статусе в помощниках ходить не к лицу. На Кудашова давления не будет, если даст результат»
Напомним, после отставки с поста главного тренера СКА Ротенберг вошел в совет директоров московского клуба.
– Вы видите его в тренерском штабе «Динамо»?
– Думаю, что если он и будет работать, то только главным тренером. Для себя он этот этап уже прошел – быть у кого-то в помощниках…
Знаю человека, у него свое мнение, свои решения. Правильные, неправильные – это уже второй вопрос. Но ему нужна самостоятельность. У него тот возраст и статус, когда в помощниках ходить будет не к лицу.
– Не будет в таком случае давления на Кудашова? Когда рядом с ним потенциальный сменщик.
– Давления никакого не будет. Если у него будет результат, то давления не будет. Не будет результата – будет давление. Так с любым тренером происходит, абсолютно. На любом уровне.
Тем более цели и задачи у «Динамо» ясны. У тебя все хорошо – тебя никто не трогает. Есть проблемы – есть вопросы. Менеджеры начинают шевелиться, думать, что делать. Так устроен наш спорт, – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
Рыбин о Ротенберге: «Многие скептически к нему относятся, но пусть цитаты вызывают улыбку – это лучше, чем смотреть на серьезное полумертвое лицо. Он отдает все эмоции»