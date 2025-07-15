Гребенкин о Яковлеве: «Друг и наставник. Он всегда подскажет, честно говорит прямо в лицо, если я плохо играю. Каждому нужны близкие друзья, которые за тебя стоят горой»

Никита Гребенкин назвал Егора Яковлева своим другом и наставником.

– Как переживали моменты по ходу сезона, когда не все получалось в НХЛ? Чувствовалась поддержка из России?

– Да, конечно. У меня есть довольно близкие друзья, которые поиграли в НХЛ и выиграли много кубков, в том числе и на чемпионах мира. Хорошо, что они есть.

Они мне постоянно подсказывают, что нужно делать в той или иной ситуации. Я к ним постоянно прислушиваюсь. Думаю, каждому человеку нужны близкие друзья, которые за тебя стоят горой.

– От кого получали самый запоминающийся совет, после которого сразу стало понятно, что нужно сделать, чтобы закрепиться в НХЛ?

– Я думаю, нет такого универсального совета, что можно что‑то сделать и гарантированно закрепиться в НХЛ.

Самый запоминающийся совет получал от Егора Яковлева . Он мой друг и наставник. Могу много о нем хорошего сказать. Он всегда мне подскажет, и это будет честная подсказка. Не будет говорить, что я «в поряде», если плохо играю.

– То есть Яковлев может вас и покритиковать?

– Да, Егор все как есть говорит в лицо. Причем не только мне, он честен в общении со всеми. Мне нравится, что Егор такой человек и у него нет стеснений, все говорит прямо, четко и в лицо, – сказал форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин .